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14:25 (мск), источник: РБК

Напавшие на мечеть в Египте боевики несли с собой флаг ИГ

Боевики, которые напали на мечеть в деревне Бир аль-Абед в районе города Эль-Ариша, несли с собой флаг запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), число нападавших составляло 25−30 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры Египта.

Источник: AFP 2017

Террористы привели в действие взрывное устройство и стали расстреливать прихожан мечети в Бир аль-Абеде 24 ноября. Боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках и открыли огонь по людям.

Жертвами атаки, по последним данным Reuters, стали 305 человек. По данным Ростуризма, россиян среди погибших и пострадавших нет. Власти Египта ввели в стране чрезвычайное положение.
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Во время антитеррористической операции полицейские Египта ликвидировали 30 боевиков в деревне Эр-Рисан в центре Синайского полуострова. Также при помощи беспилотников были уничтожены еще 15 террористов, которые передвигались на двух внедорожниках в пустынной местности возле деревни Аль-Равда в районе Эль-Ариша. По словам официального представителя Минобороны Египта Тамера Рифаи, дроны также ликвидировали несколько опорных пунктов террористов, где хранились оружие и боеприпасы.

В настоящий момент египетские полицейские разыскивают тренировочные лагеря, которые готовили боевиков к атаке на мечеть.

Также в Египте был объявлен трехдневный траур. Президент Владимир Путин принес свои соболезнования лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси и родственникам погибших прихожан, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при теракте.

Теракт в мечети на Синае стал самым крупным в истории Египта
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10:12 (мск)© Ньюстюб
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