Напавшие на мечеть в Египте боевики несли с собой флаг ИГ

Террористы привели в действие взрывное устройство и стали расстреливать прихожан мечети в Бир аль-Абеде 24 ноября. Боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках и открыли огонь по людям.
Жертвами атаки, по последним данным Reuters, стали 305 человек. По данным Ростуризма, россиян среди погибших и пострадавших нет. Власти Египта ввели в стране чрезвычайное положение.
Во время антитеррористической операции полицейские Египта ликвидировали 30 боевиков в деревне Эр-Рисан в центре Синайского полуострова. Также при помощи беспилотников были уничтожены еще 15 террористов, которые передвигались на двух внедорожниках в пустынной местности возле деревни Аль-Равда в районе Эль-Ариша. По словам официального представителя Минобороны Египта Тамера Рифаи, дроны также ликвидировали несколько опорных пунктов террористов, где хранились оружие и боеприпасы.
В настоящий момент египетские полицейские разыскивают тренировочные лагеря, которые готовили боевиков к атаке на мечеть.
Также в Египте был объявлен трехдневный траур. Президент Владимир Путин принес свои соболезнования лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси и родственникам погибших прихожан, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при теракте.