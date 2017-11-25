Напавшие на мечеть в Египте боевики несли с собой флаг ИГ

Источник: AFP 2017

Террористы привели в действие взрывное устройство и стали расстреливать прихожан мечети в Бир аль-Абеде 24 ноября. Боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках и открыли огонь по людям.

Жертвами атаки, по последним данным Reuters, стали 305 человек. По данным Ростуризма, россиян среди погибших и пострадавших нет. Власти Египта ввели в стране чрезвычайное положение.

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Во время антитеррористической операции полицейские Египта ликвидировали 30 боевиков в деревне Эр-Рисан в центре Синайского полуострова. Также при помощи беспилотников были уничтожены еще 15 террористов, которые передвигались на двух внедорожниках в пустынной местности возле деревни Аль-Равда в районе Эль-Ариша. По словам официального представителя Минобороны Египта Тамера Рифаи, дроны также ликвидировали несколько опорных пунктов террористов, где хранились оружие и боеприпасы.

В настоящий момент египетские полицейские разыскивают тренировочные лагеря, которые готовили боевиков к атаке на мечеть.