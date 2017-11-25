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15:54 (мск), источник: VN.ru

В смертельном столкновении сошлись Lada и Toyota

Автомобильная авария со смертельным исходом произошла 25 ноября в Убинском районе Новосибирской области. Один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщает ГУ МВД по региону.

Toyota Premio и Lada Largus столкнулись на 1251-м километре автодороги Р-254, ДТП случилось в 8 часов 45 минут утра.

В результате один человек погиб, еще один доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

«На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Личности пострадавших в ДТП и обстоятельства дорожной аварии устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

Пользователи соцсетей предположили, что аварию могли спровоцировать плохие дорожные условия. «Сейчас зима, и дороги из четырехполосных превращаются в трех-, а то и двухполосные. И со встречной фурой расходишься в 10 сантиметрах от зеркала. Дороги надо делать с развязками, разделительными полосами и работающими коммунальными службами, чтобы чистили дороги, освещение делать», — написал один из комментаторов.

5 ноября на трассе Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе в одном ДТП погибли сразу три человека. В окрестностях поселка Кошево столкнулись две иномарки — кроссовер Lexus и Ford Focus. В итоге на месте скончались оба водителя и пассажирка легковушки. Еще двух человек — женщину и ребенка из Lexus — госпитализировали в тяжелом состоянии.

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