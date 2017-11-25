В смертельном столкновении сошлись Lada и Toyota

Toyota Premio и Lada Largus столкнулись на 1251-м километре автодороги Р-254, ДТП случилось в 8 часов 45 минут утра.

В результате один человек погиб, еще один доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

«На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Личности пострадавших в ДТП и обстоятельства дорожной аварии устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

Пользователи соцсетей предположили, что аварию могли спровоцировать плохие дорожные условия. «Сейчас зима, и дороги из четырехполосных превращаются в трех-, а то и двухполосные. И со встречной фурой расходишься в 10 сантиметрах от зеркала. Дороги надо делать с развязками, разделительными полосами и работающими коммунальными службами, чтобы чистили дороги, освещение делать», — написал один из комментаторов.