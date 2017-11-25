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15:10 (мск), источник: Вести - Воронеж

Супруги из Рязани угнали иномарку из воронежского автосалона

Несостоявшихся владельцев Peugeot задержали.

Супруги из Рязанской области угнали Peugeot-4008 из воронежского автосалона. 36-летнего мужчину уже задержали, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 25 ноября.

Супружеская пара нашла в интернете объявление о продаже одним из воронежских автосалонов автомобиля Peugeot 4008 со скидкой. Однако, когда они приехали в Воронеж, выяснилось, акция на эту иномарку уже закончилась, и заплатить за машину придется существенно дороже. От покупки рязанцы отказались.

Но в ночь на 22 ноября они проникли на территорию автосалона, расположенного на улице Ильюшина, где мужчина выкрал ключи от автомобиля, который собирался приобрести, а затем беспрепятственно выехал. После этого супруги отправились на похищенной машине домой.

Сотрудники автосалона обратились в полицию. Полицейские установили обстоятельства произошедшего, а также приметы подозреваемых. Информацию передали коллегам из Рязани, и те задержали разыскиваемых. Похищенный автомобиль изъяли. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Несостоявшийся владелец Peugeot признался в совершении преступления.

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