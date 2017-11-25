«Газель» и тепловоз столкнулись в пригороде Жанаозена: Погибли 6 человек
В пригороде Жанаозена в районе села Тенге на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с маршрутной «Газелью», пишет «Лада».
В пригороде Жанаозена в районе села Тенге на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с маршрутной «Газелью», пишет «Лада».
По предварительной информации, в результате ДТП шесть человек погибли. Семеро госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщили в
Сообщение о ЧП на железнодорожном переезде, прилегающем к селу Тенге, поступило около 14:00 в дежурную часть УВД Жанаозена. По предварительным данным, предоставленным в
«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК (ДТП, повлекшее смерть двух и более лиц). На место происшествия выехали уполномоченные службы и правоохранительные органы Жанаозена, а также заместитель прокурора Мангистауской области Аскар Досекенов. На месте происшествия проводятся необходимые следственные мероприятия», — сообщили в