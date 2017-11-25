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14:41 (мск), источник: Tengrinews

«Газель» и тепловоз столкнулись в пригороде Жанаозена: Погибли 6 человек

В пригороде Жанаозена в районе села Тенге на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с маршрутной «Газелью», пишет «Лада».

Источник: Tengrinews

По предварительной информации, в результате ДТП шесть человек погибли. Семеро госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Жанаозена.

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Сообщение о ЧП на железнодорожном переезде, прилегающем к селу Тенге, поступило около 14:00 в дежурную часть УВД Жанаозена. По предварительным данным, предоставленным в пресс-службе прокуратуры Жанаозена, в «ГАЗели» находилось 13 человек. Точное число жертв и пострадавших еще уточняется.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК (ДТП, повлекшее смерть двух и более лиц). На место происшествия выехали уполномоченные службы и правоохранительные органы Жанаозена, а также заместитель прокурора Мангистауской области Аскар Досекенов. На месте происшествия проводятся необходимые следственные мероприятия», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Жанаозена.

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&quot;Газель&quot; и тепловоз столкнулись в пригороде Жанаозена: Погибли 6 человек
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