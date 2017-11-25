«Газель» и тепловоз столкнулись в пригороде Жанаозена: Погибли 6 человек

Источник: Tengrinews

По предварительной информации, в результате ДТП шесть человек погибли. Семеро госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Жанаозена.

Читайте также КНБ задержал 4 актюбинцев за пропаганду терроризма

Сообщение о ЧП на железнодорожном переезде, прилегающем к селу Тенге, поступило около 14:00 в дежурную часть УВД Жанаозена. По предварительным данным, предоставленным в пресс-службе прокуратуры Жанаозена, в «ГАЗели» находилось 13 человек. Точное число жертв и пострадавших еще уточняется.