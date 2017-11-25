В Тольятти сотрудники ГИБДД задержали водителя с поддельными правами
Тольяттинскими полицейскими в отношении жителя одной из соседних республик возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».
Тольяттинскими полицейскими в отношении жителя одной из соседних республик возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».
Ночью инспекторы
Как установили полицейские, подозреваемому 27 лет, в настоящее время он нигде не работает и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Следствие продолжается, сообщает