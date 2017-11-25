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17:40 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти сотрудники ГИБДД задержали водителя с поддельными правами

Тольяттинскими полицейскими в отношении жителя одной из соседних республик возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

Ночью инспекторы дорожно-патрульной службы на контрольно-пропускном пункте «Тольятти» остановили автомобиль. Водитель предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, которое вызвало у инспекторов сомнения в подлинности. Подозрительный документ сотрудники органов внутренних дел изъяли и направили на экспертизу. По итогам исследования специалистами дано заключение о том, что водительское удостоверение поддельное.

Как установили полицейские, подозреваемому 27 лет, в настоящее время он нигде не работает и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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