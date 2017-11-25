В Тольятти сотрудники ГИБДД задержали водителя с поддельными правами

Ночью инспекторы дорожно-патрульной службы на контрольно-пропускном пункте «Тольятти» остановили автомобиль. Водитель предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, которое вызвало у инспекторов сомнения в подлинности. Подозрительный документ сотрудники органов внутренних дел изъяли и направили на экспертизу. По итогам исследования специалистами дано заключение о том, что водительское удостоверение поддельное.