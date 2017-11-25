Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Воевавший на стороне Украины актер Пашинин сбежал с передовой
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Как обманывают с новыми деньгами
Медведев уволил зятя Ельцина
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
В Виндзорском замке установили 6-метровую елку
Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом после двух лет отношений
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
15:22 (мск), источник: Фонтанка

В Колпино в мусоропровод выбросили девушку

Полицейские разбираются, как среди мусора в техническом помещении девятиэтажки в Колпинском районе Петербурга оказалась израненная молодая женщина.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 24 ноября в НИИ Скорой помощи доставили 22-летнюю пациентку в тяжелом состоянии. У девушки был компрессионный перелом шейно-грудного отдела позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, кожа на ногах была содрана, а на лице — ушибы.

Медики забрали её из дома № 54 на Пролетарской улице в Колпино немногим раньше шести вечера. При этом пострадавшую пришлось доставать из мусоропровода. Как она там оказалась, выясняет полиция. Девушка находится в тяжелом состоянии, опросить ее пока невозможно. Её личность уже установлена.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 "Беговая" застряла в красной зоне
Черная пятница длиной в месяц
Кудрин назвал низкие зарплаты граждан позором для России
Председатель Совета судей РФ призвал поднять госпошлины
Парламент ЛНР утвердил и.о. главы республики Леонида Пасечника
Роспотребнадзор сообщил о зараженном молоке в США
Число жертв теракта в Египте превысило 300, подозревают ИГ
Состояние Джеффа Безоса выросло до $100 млрд в «черную пятницу»
Власти выделили дополнительные средства на поддержку инвалидов
Спорт
Дамоклов конек. 3 клуба, которые стали ближе к изгнанию из КХЛ Над ними нависла угроза. Про рейтинг никто не забыл
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь