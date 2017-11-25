В Колпино в мусоропровод выбросили девушку

Как стало известно «Фонтанке», вечером 24 ноября в НИИ Скорой помощи доставили 22-летнюю пациентку в тяжелом состоянии. У девушки был компрессионный перелом шейно-грудного отдела позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, кожа на ногах была содрана, а на лице — ушибы.

Медики забрали её из дома № 54 на Пролетарской улице в Колпино немногим раньше шести вечера. При этом пострадавшую пришлось доставать из мусоропровода. Как она там оказалась, выясняет полиция. Девушка находится в тяжелом состоянии, опросить ее пока невозможно. Её личность уже установлена.