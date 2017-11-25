В Ленобласти похитили и сразу вернули Cadillac с грудным ребенком внутри

«В полицию обратилась 34-летняя жительница Всеволожского района Ленинградской области. Гражданка заявила, что неизвестные злоумышленники похитили ее автомобиль Cadillac Escalade со стоянки в деревне Порошкино, в котором она оставила своего 3-месячного ребенка, на то время, что провела в магазине», — сказано в сообщении.
Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, где обнаружили заявительницу, которая сообщила, что злоумышленник вернул ее иномарку вместе с ребенком на место парковки. Ребенок не пострадал.
По факту оставления ребенка опасности возбуждено уголовное дело по признакам статьи 125 УК России (оставление в опасности). Оставившей ребенка женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.