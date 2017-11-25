В Краснодаре Porsche врезался в трамвай
Авария с участием люксового внедорожника произошла днем в субботу, 25 ноября, на перекрестке улиц Ставропольской и Шевченко.
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Авария с участием люксового внедорожника произошла днем в субботу, 25 ноября, на перекрестке улиц Ставропольской и Шевченко.
Видеозапись с места ДТП опубликована в Instagram. На кадрах видно, что Porsche Cayenne врезался в трамвай левым боком, от удара у Porsche оторвался бампер.
Движение трамваев на данном участке было приостановлено.
Позже на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.