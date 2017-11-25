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17:13 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе мошенница обманула жителей более чем на 270 тысяч

В отношении подсудимой вынесли приговор по факту мошенничества, сообщает прокуратура Калининского района Уфы.

По версии следствия, 28-летняя жительница столицы республики за определенную сумму денег помогала местным жителям приобрести «красивые» автономера. Также злоумышленница предлагала содействие в трудоустройстве и получении сертификатов об окончании профессиональных курсов.

Свою деятельность мошенница вела с мая 2016 года по апрель текущего года. Женщине удалось обмануть четверых жителей Уфы. Общая сумма денег, которая присвоила обвиняемая, составила более 270 тысяч рублей.

Аферистку задержали и вынесли обвинение в совершении преступления по статье мошенничество. Обвиняемая свою вину признала полностью.

Суд обязал женщину выплатить причиненный ущерб, а также вынес наказание женщине в виде лишения свободы на четыре года. Отбывать наказание она будет в колонии-поселении.

В настоящий момент, исполнение наказания отсрочено, пока ребенку подсудимой не исполнится 14 лет.

Приговор вступил в законную силу.

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