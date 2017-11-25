В Самаре на Мечникова КамАЗ протаранил трамвай

Как сообщает группа «ДТП Самара», в районе дома № 50 по улице Мечникова водитель грузовика не пропустил трамвай, следствием чего стало столкновение. От удара в кабине вагоновожатого выбило стекло, а также вырвало кусок корпуса и фару.