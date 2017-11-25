В Самаре на Мечникова КамАЗ протаранил трамвай
В субботу днем, 25 ноября, в Самаре на пересечении улиц Мечникова и Урицкого произошло ДТП с участием трамвая № 23 и КамАЗом.
В субботу днем, 25 ноября, в Самаре на пересечении улиц Мечникова и Урицкого произошло ДТП с участием трамвая № 23 и КамАЗом.
Как сообщает группа «ДТП Самара», в районе дома № 50 по улице Мечникова водитель грузовика не пропустил трамвай, следствием чего стало столкновение. От удара в кабине вагоновожатого выбило стекло, а также вырвало кусок корпуса и фару.
Что касается КамАЗа, то он практически не пострадал: только содрало слой грязи, и остались небольшие царапины. Пострадавших в результате случившегося нет.