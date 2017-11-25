В Башкирии экс-чиновницу обвинили в мошенничестве

По версии следствия, 59-летняя женщина, воспользовавшись положением, помогла родственнику приобрести участок земли.

Ранее женщина управляла делами Чукадыбашевского сельсовета. Выяснилось, что в 2013 году чиновница внесла ложные данные в выписку из похозяйственной книги. Она подделала документ, указав, что ее родственник имеет право на участок в селе Алексеевка. Площадь территории участка составил 9 соток.

Таким образом, родственник муниципальной служащей смог получить землю. Он оформил в свою собственность участок с расположенным на нем жилым домом.

Размер материального ущерба, который причинила женщина, составил примерно 83 тысячи рублей. Суд вынес ей обвинение в совершении преступления по статье мошенничество. Однако подсудимая свою вину не признала.