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17:57 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии экс-чиновницу обвинили в мошенничестве

В отношении бывшей муниципальной служащей был вынесен приговор, сообщает Туймазинская межрайонная прокуратура.

По версии следствия, 59-летняя женщина, воспользовавшись положением, помогла родственнику приобрести участок земли.

Ранее женщина управляла делами Чукадыбашевского сельсовета. Выяснилось, что в 2013 году чиновница внесла ложные данные в выписку из похозяйственной книги. Она подделала документ, указав, что ее родственник имеет право на участок в селе Алексеевка. Площадь территории участка составил 9 соток.
Таким образом, родственник муниципальной служащей смог получить землю. Он оформил в свою собственность участок с расположенным на нем жилым домом.

Размер материального ущерба, который причинила женщина, составил примерно 83 тысячи рублей. Суд вынес ей обвинение в совершении преступления по статье мошенничество. Однако подсудимая свою вину не признала.

В отношении экс-чиновницы было определено наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года. На земельный участок в селе Алексеевка наложен арест.

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