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18:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Крымские спасатели сняли со скалы двоих туристов

Крымские спасатели 24 ноября в горно-лесной местности оказали помощь двоим туристам. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

В 00.50 часов в службу спасения поступило сообщение о том, что районе хребта Иограф (большая Ялта) два туриста не могут самостоятельно покинуть скальный участок. Необходима помощь спасателей.

— К месту происшествия была направлена дежурная смена Ялтинского аварийно — спасательного отряда «Крым-Спас», — отметили в МЧС. — В течении часа мужчины были обнаружены на одной из троп хребта Иограф. Оказалось, что с наступлением темного времени суток и отсутствия осветительных приборов молодые люди потеряли ориентиры и не смогли найти обратный путь. Кроме того, совершая спуск, один из туристов оступился и упал со скального выступа, получив травму ноги.

Пострадавшие были успешно эвакуированы со скального участка, после чего их доставели в Ялтинскую городскую больницу для дальнейшей госпитализации.

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