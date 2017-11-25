Крымские спасатели сняли со скалы двоих туристов

В 00.50 часов в службу спасения поступило сообщение о том, что районе хребта Иограф (большая Ялта) два туриста не могут самостоятельно покинуть скальный участок. Необходима помощь спасателей.

— К месту происшествия была направлена дежурная смена Ялтинского аварийно — спасательного отряда «Крым-Спас», — отметили в МЧС. — В течении часа мужчины были обнаружены на одной из троп хребта Иограф. Оказалось, что с наступлением темного времени суток и отсутствия осветительных приборов молодые люди потеряли ориентиры и не смогли найти обратный путь. Кроме того, совершая спуск, один из туристов оступился и упал со скального выступа, получив травму ноги.