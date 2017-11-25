Семья из трёх человек погибла в Криулянах в результате отравления угарным газом

По предварительной версии, утечка газа произошла из котла, установленного накануне. Известно, что семья недавно вернулась из-за границы. Тела погибших обнаружили родственники. «Они вызвали полицию. Пришли правоохранители. И тогда, кто-то из мужчин разбил камнем окно, а когда вошли, увидели, что они мертвы».

На место происшествия прибыли судмедэксперты и спасатели.



«Супруги находились в ванной, а ребёнок спал. Выясняем причины гибели. По предварительным данным, это отравление. Нужно выяснить все обстоятельства. Тела отправили на экспертизу», — сообщил прокурор Иван Рапешко.



Соседи погибших шокированы случившемся.



«Они были хорошими людьми, воспитывали четырёхлетнего сына. Работали в Москве, насколько я знаю. Ездили туда сюда. Недавно купили квартиру».



По данным СЧС, с начала холодного сезона угарным газом отравились пять человек.