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18:44 (мск), источник: Publika.md

Семья из трёх человек погибла в Криулянах в результате отравления угарным газом

В Криулянах в результате отравления угарным газом погибла семья из трёх человек.

Источник: Publika.md

По предварительной версии, утечка газа произошла из котла, установленного накануне. Известно, что семья недавно вернулась из-за границы. Тела погибших обнаружили родственники.

«Они вызвали полицию. Пришли правоохранители. И тогда, кто-то из мужчин разбил камнем окно, а когда вошли, увидели, что они мертвы».

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На место происшествия прибыли судмедэксперты и спасатели.

«Супруги находились в ванной, а ребёнок спал. Выясняем причины гибели. По предварительным данным, это отравление. Нужно выяснить все обстоятельства. Тела отправили на экспертизу», — сообщил прокурор Иван Рапешко.

Соседи погибших шокированы случившемся.

«Они были хорошими людьми, воспитывали четырёхлетнего сына. Работали в Москве, насколько я знаю. Ездили туда сюда. Недавно купили квартиру».

По данным СЧС, с начала холодного сезона угарным газом отравились пять человек.

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