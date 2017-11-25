Семья из трёх человек погибла в Криулянах в результате отравления угарным газом
В Криулянах в результате отравления угарным газом погибла семья из трёх человек.
В Криулянах в результате отравления угарным газом погибла семья из трёх человек.
По предварительной версии, утечка газа произошла из котла, установленного накануне. Известно, что семья недавно вернулась
«Они вызвали полицию. Пришли правоохранители. И тогда,
На место происшествия прибыли судмедэксперты и спасатели.
«Супруги находились в ванной, а ребёнок спал. Выясняем причины гибели. По предварительным данным, это отравление. Нужно выяснить все обстоятельства. Тела отправили на экспертизу», — сообщил прокурор Иван Рапешко.
Соседи погибших шокированы случившемся.
«Они были хорошими людьми, воспитывали четырёхлетнего сына. Работали в Москве, насколько я знаю. Ездили туда сюда. Недавно купили квартиру».
По данным СЧС, с начала холодного сезона угарным газом отравились пять человек.