Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Штаб АТО заявил о "радости жителей" захваченных донецких сел
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
Лукашенко: Порошенко нарушил данное им слово
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
США не смогли перехватить неопознанный аппарат в небе - СМИ
Луганск сотряс сильный взрыв – очевидцы о деталях
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
В Виндзорском замке установили 6-метровую елку
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8День благодарения
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
20:12 (мск), источник: Newtimes.kz

81-летнюю бабушку сбил автомобиль в Костанае

В Костанае 23 ноября около 19.00 часов водитель Audi двигаясь задним ходом сбил 81-летнюю бабушку, передает alau.kz.

Источник: Newtimes.kz

Информацию подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области. Происшествие случилось во дворе дома по улице Кубеева. 23-летний водитель автомашины марки «Audi», двигался задним ходом и не заметил пенсионерку.

«Он совершил наезд. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы и гематомы. Женщину доставили в городскую больницу, где ей была оказана медицинская помощь», — сообщили в ДВД.

По факту наезда на 81-летнюю пенсионерку сотрудниками УВД города Костаная собран материал. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В России угнали машину с грудным ребенком
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Председатель Совета судей РФ призвал поднять госпошлины
В РПЦ объяснили успехи Apple следованием опыту церкви
Российские базы оставят в Сирии после военной операции
Названо условие показа Олимпиады-2018 на российском телевидении
Ученые: современные мухи переносят еще больше опасных бактерий
NASA создало шины из кольчуги
Спорт
Дамоклов конек. 3 клуба, которые стали ближе к изгнанию из КХЛ Над ними нависла угроза. Про рейтинг никто не забыл
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Юлия Савичева рассказала, что потеряла первого ребенка Певица решилась на откровенное признание.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь