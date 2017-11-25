81-летнюю бабушку сбил автомобиль в Костанае
В Костанае 23 ноября около 19.00 часов водитель Audi двигаясь задним ходом сбил 81-летнюю бабушку, передает alau.kz.
В Костанае 23 ноября около 19.00 часов водитель Audi двигаясь задним ходом сбил 81-летнюю бабушку, передает alau.kz.
Информацию подтвердили в
«Он совершил наезд. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы и гематомы. Женщину доставили в городскую больницу, где ей была оказана медицинская помощь», — сообщили в ДВД.
По факту наезда на 81-летнюю пенсионерку сотрудниками УВД города Костаная собран материал. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.