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20:25 (мск), источник: Sputniknews.kz

Двадцать многоэтажек остались без воды в Павлодаре

Виновником стала частная фирма, проводившая на улице земляные работы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 25 ноя — Sputnik. Двадццать многоэтажных домов остались без водоснабжения в Павлодаре, сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь акима города Павлодара Салтанат Акимбекова.

По ее информации, сегодня в Павлодаре, около 14 часов, на улице 1 Мая, между улицами Лермонтова и Торайгырова, произошел порыв водной магистрали. Улица 1 Мая, по которой проходит трамвайная линия, была залита водой. Виновником аварии стало предприятие — при проведении земляных работ был сделан прокол под улицей 1 Мая, что повредило водопроводную трубу.

На месте аварии уже откачена вода. Спецтехника прометает улицу от земли, которую намыло на дорогу. Ведутся ремонтные работы. Авария произошла из-за того что частным лицом велись работы по прокладке канализации и в ходе проведения работ была повреждена водопроводная магистраль.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате аварии, в 20 многоэтажных домах на улицах 1 Мая, Торайгырова, Бектурова, Крупской пришлось отключить водоснабжение. Но жильцы домов обеспечиваются привозной водой.

Силами специалистов горводоканала и горкомхоза уже примерно через час была откачана вода с улицы, она расчищена, и раскопан асфальт в месте порыва. Сейчас устраняется повреждение на трубопроводе.

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