Двадцать многоэтажек остались без воды в Павлодаре
Виновником стала частная фирма, проводившая на улице земляные работы.
Виновником стала частная фирма, проводившая на улице земляные работы.
АСТАНА, 25 ноя — Sputnik. Двадццать многоэтажных домов остались без водоснабжения в Павлодаре, сообщила Sputnik Казахстан
По ее информации, сегодня в Павлодаре, около 14 часов, на улице 1 Мая, между улицами Лермонтова и Торайгырова, произошел порыв водной магистрали. Улица 1 Мая, по которой проходит трамвайная линия, была залита водой. Виновником аварии стало предприятие — при проведении земляных работ был сделан прокол под улицей 1 Мая, что повредило водопроводную трубу.
На месте аварии уже откачена вода. Спецтехника прометает улицу от земли, которую намыло на дорогу. Ведутся ремонтные работы. Авария произошла
В результате аварии, в 20 многоэтажных домах на улицах 1 Мая, Торайгырова, Бектурова, Крупской пришлось отключить водоснабжение. Но жильцы домов обеспечиваются привозной водой.
Силами специалистов горводоканала и горкомхоза уже примерно через час была откачана вода с улицы, она расчищена, и раскопан асфальт в месте порыва. Сейчас устраняется повреждение на трубопроводе.