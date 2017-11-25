Количество пострадавших в столкновении тепловоза и «ГАЗели» составило 27 человек

Источник: Newtimes.kz

По словам заместителя директора по лечебной работе больницы Раушан Жапаровой, количество пострадавших составило 27 человек. Из них одного госпитализировали в Мангистаускую областную больницу. Восемь человек в тяжелом состоянии, они находятся в реанимационном отделении. Как отметила врач, личность некоторых пострадавших еще не установлена. Среди пострадавших трое детей, они также сейчас находятся в больнице.

Как рассказала фельдшер-диспетчер отделения санавиации МОБ Айнур Батырбаева, из Жанаозена в Актау доставлена женщина 1969 года рождения. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом обеих костей голени. Состояние пострадавшей средней степени тяжести, она находится в реанимационном отделении МОБ.

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Заместитель акима Мангистауской области Максат Скаков отметил, что ситуация под контролем руководства области. Он добавил, что при необходимости будут подключены медицинские специалисты из Астаны. Начато расследование причин ЧП на железнодорожном переезде.

Напомним, в пригороде Жанаозена в районе села Тенге на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с маршрутной «ГАЗелью». По предварительной информации, в результате ДТП погибли шестеро человек.

Позже, в КТЖ прокомментировали смертельное столкновение. По данным пресс-службы КТЖ, устройства переездной сигнализации работали исправно.

При следовании со скоростью 60 км/час машинист тепловоза увидел на путях автомобиль и применил экстренное торможение. Столкновения избежать не удалось.