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22:17 (мск), источник: Sputnik.by

Стая бездомных собак терроризирует жителей Гродно

Агрессивные животные загрызли пять коз у местного жителя — сумма ущерба составила около тысячи рублей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Стая бездомных собак на окраине Гродно нападает на домашний скот жителей, сообщили в субботу в эфире телеканала ОНТ.

Во время последнего случая агрессивные животные загрызли пять коз. Сумма ущерба составила около тысячи рублей. Ранее погибли еще три козы.

По словам местных жителей, от собак не спасают ни высокий забор, ни сараи. Звери ломают крыши построек, нападают на животных, но не съедают их.

«Залезли, выломали крышу», — рассказал журналистам пострадавший Иван Калинник.

Уничтожив всех коз, собаки лишили мужчину заработка: он продавал молоко.

По словам местных жителей, стая собралась из брошенных животных. А питаются они отходами от местного мясокомбината.

Собаки терроризируют город и прилегающие деревни уже четыре года. Жители областного центра обращались в милицию, но все безрезультатно.

В службе по отлову безнадзорных животных телеканалу сообщили, что рейды проводят ежедневно и в разное время, но животные пока не пойманы.

«Где они бегают, нельзя сказать. Может, наступает период осени, у собаки озлобленность», — отметили специалисты.

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