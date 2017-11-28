Крупнейшие в мире катастрофы подводных лодок

Подводная лодка ВМС США «Трешер» | Источник: Wikimedia Commons

Лодка с 44 членами экипажа на борту перестала выходить на связь 15 ноября. Причина исчезновения неизвестна, однако власти Аргентины полагают, что на борту мог произойти взрыв.

Если это подтвердится, то вероятность обнаружить кого-либо из членов экипажа живым сведется к нулю, и «Сан-Хуан» пополнит список крупнейших катастроф, произошедших на субмаринах, большая часть которых случилась не во время сражения, а в результате поломки или аварии.

Подводная лодка ВМС США «Трешер» (1963)

Американская субмарина затонула во время учений возле полуострова Кейп-Код у берегов штата Массачусетс, унеся жизни 129 членов экипажа.

Механическая поломка привела к тому, что лодка быстро затонула и взорвалась. Ее обломки были обнаружены на глубине более 2500 метров.

Российская подлодка «Курск» (2000)

Обломки «Курска» были подняты в 2001 году — через год после катастрофы | Источник: AP 2017

Российская подводная лодка «Курск» затонула во время военно-морских учений в Баренцевом море, в акватории между Норвегией и Россией, после того как на борту произошло два взрыва, вызванных утечкой топлива торпедного двигателя.

Большинство из 118 человек на ее борту моментально погибло. 23 человека сумели выбраться в задний отсек, где ожидали, когда придет помощь, однако умерли от удушения спустя неделю после начала спасательной операции.

Атомная субмарина ВМС США «Скорпион» (1968)

99 человек погибли на борту атомной подводной лодки «Cкорпион», которая пропала в Атлантическом океане в 400 милях к юго-западу от Азорских островов, примерно в 1450 км от берегов Португалии.

Ее обломки были найдены пять месяцев спустя. Причиной катастрофы, как полагают, стал случайный взрыв торпеды.

Причиной гибели субмарины «Скорпион» стал случайный взрыв торпеды | Источник: AP 2017

Подводная лодка ВМС Великобритании «Тетис» (1939)

Британская субмарина стала забирать воду и затонула во время тренировочного погружения в Ливерпульском заливе в Ирландском море.

Из 103 членов экипажа выжили четверо.

Советская подводная лодка K-129 (1968)

Советская дизель-электрическая субмарина «K-129», оснащенная ядерными боеголовками, затонула, патрулируя акваторию Индийского океана. На ее борту находились 98 человек, все они погибли.

Обломки субмарины были обнаружены к северу от острова Оаху Гавайского архипелага американской подводной лодкой «Халибут».

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Относительно этой аварии существует целый ряд теорий, включая столкновение с неким американским кораблем, однако Вашингтон последовательно это отрицал, и, согласно официальному отчету ВМС США, виной гибели советской субмарины был «трагический взрыв на борту».

Китайская субмарина «Мин 361» (2003)

Во время учений произошла поломка дизельного двигателя подлодки «Мин 361», когда она находилась в заливе Бохайвань в Жёлтом море у северо-восточного побережья КНР. Поломка привела к резкому снижению кислорода на борту и удушению всех 70 членов экипажа.

Это был первый случай, когда Китай обнародовал случай гибели своей субмарины.

Советская подводная лодка K-8 (1970)

Электрическое замыкание привело к множественному возгоранию на борту подлодки «К-8», которая затонула в Бискайском заливе к северу от берегов Испании, унеся жизни 52 военных моряков.

Нескольким членам экипажа удалось спастись, однако Москва так и не раскрыла число выживших в этой катастрофе.

Советская субмарина K-278 Комсомолец (1989)

Иллюстрация американского художника из журнала «Soviet Military Power», 1984 год | Источник: Wikimedia Commons

42 человека из 69 членов экипажа погибли после того, как в результате пожара были разрушены системы цистерн балласта, и субмарина стала тонуть.

Авария произошла в Норвежском море, к юго-западу от норвежского Медвежьего острова.

Субмарина ВМС США SS-109 (1927)

40 человек погибли, когда американская подлодка «SS-109» затонула после того, как ее протаранил американский корабль береговой охраны у полуострова Кейп-Код.

Удивительный факт: субмарина вернулась в строй спустя год после этой аварии и активно прослужила вплоть до своего списания в 1936 году.