Во время тушения пожара в сталепроволочном цехе № 1 БМЗ никто не пострадал

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Во время тушения пожара в сталепроволочном цехе № 1 Белорусского металлургического завода в г. Жлобине, который произошел сегодня в 16.30, никто не пострадал. Об этом сообщил БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

По его словам, по невыясненным пока причинам во время работы вспыхнул агрегат бортовой бронзированной проволоки. «Тушение пожара продолжалось около часа. Никто из рабочих цеха и спасателей не пострадал. В настоящее время некоторые производственные участки сталепроволочного цеха № 1 возобновили работу», отметил пресс-секретарь. Ведется расследование причин происшествия.