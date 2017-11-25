Во время тушения пожара в сталепроволочном цехе № 1 БМЗ никто не пострадал
По его словам, по невыясненным пока причинам во время работы вспыхнул агрегат бортовой бронзированной проволоки. «Тушение пожара продолжалось около часа.
По его словам, по невыясненным пока причинам во время работы вспыхнул агрегат бортовой бронзированной проволоки. «Тушение пожара продолжалось около часа.
25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Во время тушения пожара в сталепроволочном цехе № 1 Белорусского металлургического завода в г. Жлобине, который произошел сегодня в 16.30, никто не пострадал. Об этом сообщил БЕЛТА
По его словам, по невыясненным пока причинам во время работы вспыхнул агрегат бортовой бронзированной проволоки. «Тушение пожара продолжалось около часа. Никто из рабочих цеха и спасателей не пострадал. В настоящее время некоторые производственные участки сталепроволочного цеха № 1 возобновили работу», отметил
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