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25 ноября, источник: Zakon.kz

Лжеполицейские спровоцировали серьезное ДТП в Алматинской области

В результате ДТП пострадало трое человек, в том числе 11-летний ребенок.

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В поселке Отеген батыр Алматинской области произошло серьезное ДТП, сообщает Zakon.kz.

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Автомобиль Subary Legacy двигался в сторону Алматы, а Toyota Corolla ехала в сторону поселка Байсерке. На выезде из населенного пункта Subary Legacy выехал на полосу встречного движения и сталкивается практически в лоб с Toyota Corolla. После чего автомобили раскидало по дороге. В результате ДТП пострадало трое человек, ехавших в Toyota Corolla, в том числе 11-летний ребенок. Всех госпитализировали в ближайшую больницу.

Позже на место ДТП вернулся водитель Toyota Corolla. Он рассказал, что в Subary Legacy ехало двое мужчин в форме сотрудников полиции, которые после столкновения сорвали госномера и убежали в поле прочь от дороги. Потом он вызвал скорую помощь. В Subary он помимо формы увидел наручники и возможно травматический пистолет. Кроме того, водитель заявил, что мужчины находились в неадекватном состоянии. Он предположил, что они находились под воздействием наркотических веществ.

Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции проверяют сведения, полученные от водителя Toyota Corolla. Возможно, Subary Legacy находится в угоне.

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