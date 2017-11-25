Лжеполицейские спровоцировали серьезное ДТП в Алматинской области
В результате ДТП пострадало трое человек, в том числе 11-летний ребенок.
В результате ДТП пострадало трое человек, в том числе 11-летний ребенок.
В поселке Отеген батыр Алматинской области произошло серьезное ДТП, сообщает Zakon.kz.
Автомобиль Subary Legacy двигался в сторону Алматы, а Toyota Corolla ехала в сторону поселка Байсерке. На выезде из населенного пункта Subary Legacy выехал на полосу встречного движения и сталкивается практически в лоб с Toyota Corolla. После чего автомобили раскидало по дороге. В результате ДТП пострадало трое человек, ехавших в Toyota Corolla, в том числе 11-летний ребенок. Всех госпитализировали в ближайшую больницу.
Позже на место ДТП вернулся водитель Toyota Corolla. Он рассказал, что в Subary Legacy ехало двое мужчин в форме сотрудников полиции, которые после столкновения сорвали госномера и убежали в поле прочь от дороги. Потом он вызвал скорую помощь. В Subary он помимо формы увидел наручники и возможно травматический пистолет. Кроме того, водитель заявил, что мужчины находились в неадекватном состоянии. Он предположил, что они находились под воздействием наркотических веществ.
Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции проверяют сведения, полученные от водителя Toyota Corolla. Возможно, Subary Legacy находится в угоне.