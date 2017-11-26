ЧП на железнодорожном переезде в Мангистау: 9 погибли, 27 пострадали

«По данному факту материалы зарегистрированы в реестре по статьям “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц” и “Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц”. Начаты досудебные расследования», — заявил представитель прокуратуры Жанаозена.

Напомним, ЧП на железнодорожном переезде в пригороде Жанаозена случилось днем в субботу. Ранее сообщалось, что в столкновении микроавтобуса с тепловозом погибли, по меньшей мере, шесть человек, семеро были доставлены в больницу. Позже медики уточнили, что количество пострадавших составило 27 человек. Восемь человек в тяжелом состоянии, они находятся в реанимационном отделении. Среди пострадавших трое детей, они также сейчас находятся в больнице. Личность некоторых пострадавших еще не установлена.