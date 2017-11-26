Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Умер Дмитрий Хворостовский
Юлия Савичева рассказала, что потеряла первого ребенка
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Кейт Миддлтон в сияющем наряде затмила всех на вечере (фото)
Новая Зеландия решила всей страной сыграть в «Секретного Санту»
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
10Самые дорогие в мире картины
00:47 (мск), источник: Tengrinews

ЧП на железнодорожном переезде в Мангистау: 9 погибли, 27 пострадали

По уточненным данным прокуратуры Жанаозена, в результате столкновения «ГАЗели» и тепловоза на железнодорожном переезде в районе села Тенге погибли девять человек, еще 27 человек госпитализированы. Об этом сообщает «Лада».

Источник: Tengrinews

«По данному факту материалы зарегистрированы в реестре по статьям “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц” и “Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц”. Начаты досудебные расследования», — заявил представитель прокуратуры Жанаозена.

Напомним, ЧП на железнодорожном переезде в пригороде Жанаозена случилось днем в субботу. Ранее сообщалось, что в столкновении микроавтобуса с тепловозом погибли, по меньшей мере, шесть человек, семеро были доставлены в больницу. Позже медики уточнили, что количество пострадавших составило 27 человек. Восемь человек в тяжелом состоянии, они находятся в реанимационном отделении. Среди пострадавших трое детей, они также сейчас находятся в больнице. Личность некоторых пострадавших еще не установлена.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе национальной компании «Казахстан темир жолы» заявили, что устройства переездной сигнализации работали исправно, а машинист тепловоза при следовании со скоростью 60 километров в час, увидев на путях автомобиль, применил экстренное торможение. Столкновения избежать не удалось. Специальная комиссия компании расследует причины происшествия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
ЧП на железнодорожном переезде в Мангистау: 9 погибли, 27 пострадали
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Председатель Совета судей РФ призвал поднять госпошлины
В РПЦ объяснили успехи Apple следованием опыту церкви
Названо условие показа Олимпиады-2018 на российском телевидении
В Минздраве рассказали, от чего зависит здоровье человека
Украина объявила в международный розыск российского бизнесмена
Пучдемон объявил из Бельгии о начале избирательной кампании
Спорт
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде Россияне в целом неплохо выступают в Швеции в последние годы и рассчитывают показать на этот раз высокий результат
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе Актриса раскрыла детали личной жизни.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь