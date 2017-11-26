Воровка промышляла в одном из ресторанов приморского города

Жительница Партизанска задержана сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении краж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу.

В отдел полиции города Партизанску поступили сообщения о кражах в ресторане на улице Ленинская. В вечернее время у одной из заявительниц была похищена сумка с личными вещами, у другой — пальто. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.