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09:02 (мск), источник: VLADNEWS

Воровка промышляла в одном из ресторанов приморского города

Жительница Партизанска задержана сотрудниками уголовного розыска.

Жительница Партизанска задержана сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении краж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу.

В отдел полиции города Партизанску поступили сообщения о кражах в ресторане на улице Ленинская. В вечернее время у одной из заявительниц была похищена сумка с личными вещами, у другой — пальто. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемой. 31-летняя женщина, ранее судимая за совершение имущественных преступлений, задержана. В отделе полиции подозреваемая дала признательные показания. Похищенные вещи изъяты и возвращены владельцам. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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