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07:16 (мск), источник: Tengrinews

Названа причина смерти трех сестер в Ташкенте, скончавшихся в один день

8 ноября в Ташкенте скоропостижно скончались три несовершеннолетних девочки — родные сестры Муниса, Мухлиса и Мохира. Им было 10, 7 и 4 года соответственно. Об этом шокирующем случае писали все узбекские СМИ.

Источник: Tengrinews

Тогда сообщалось, что накануне девочки съели молотый шашлык, после чего почувствовали сильную боль в животе. Родственники дали им лекарство, облегчающее боль. Однако это не помогло, и одна из девочек скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Другие две сестры также скоропостижно скончались друг за другом. На следующий день представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана заявил, что по результатам судебно-медицинской экспертизы виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

И вот, спустя две недели после инцидента корреспонденту UzNews.uz удалось узнать причину смерти сестер Косимовых. Источник в инфекционной больнице Ташкента, где проходила экспертиза, рассказал изданию, что девочки погибли вследствие неправильного употребления лекарственного средства. Выяснилось, девочкам назначали лекарство от паразитов под названием «Вермокс» (антигельминтный препарат широкого спектра). Однако, в аптеке фармацевт, не разобрав почерк врача, выдал лекарственное средство под названием «Верамапил», которое применяют при нарушениях сердечного ритма и гипертонических кризах.

В результате продолжительного применения лекарственного средства у девочек произошел кардиогенный шок (снижение сократительной способности миокарда, что приводит к неадекватному кровоснабжению всех органов и тканей, и угнетает функцию жизненно важных органов. Чаще всего он развивается как осложнение инфаркта миокарда или отравления кардиотоксическими субстанциями).

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