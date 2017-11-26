Названа причина смерти трех сестер в Ташкенте, скончавшихся в один день

Источник: Tengrinews

Тогда сообщалось, что накануне девочки съели молотый шашлык, после чего почувствовали сильную боль в животе. Родственники дали им лекарство, облегчающее боль. Однако это не помогло, и одна из девочек скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Другие две сестры также скоропостижно скончались друг за другом. На следующий день представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана заявил, что по результатам судебно-медицинской экспертизы виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

И вот, спустя две недели после инцидента корреспонденту UzNews.uz удалось узнать причину смерти сестер Косимовых. Источник в инфекционной больнице Ташкента, где проходила экспертиза, рассказал изданию, что девочки погибли вследствие неправильного употребления лекарственного средства. Выяснилось, девочкам назначали лекарство от паразитов под названием «Вермокс» (антигельминтный препарат широкого спектра). Однако, в аптеке фармацевт, не разобрав почерк врача, выдал лекарственное средство под названием «Верамапил», которое применяют при нарушениях сердечного ритма и гипертонических кризах.