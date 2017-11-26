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09:37 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские пожарные спасли «Заимку» от заправочного пожара

Огнеборцы сумели быстро потушить пламя на АЗС вблизи туристического комплекса.

В Хабаровском районе вблизи села Краснореченское загорелась автозаправка. Огонь мог распространиться на топливные колонки и строения туристического комплекса «Заимка». Только благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных, удалось предотвратить трагические последствия.

После того, как очевидцы сообщили о пожаре в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, на место выехали расчёты ближайшей пожарно-спасательной части из села Бычиха. Когда они приехали к месту происшествия, выяснилось, что горит административное здание автозаправочной станции. Её сразу же начали тушить. Одновременно огнеборцы начали защищать близлежащие здания туристического комплекса и топливные колонки, чтобы пламя не перекинулось на эти объекты.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, через час пожар полностью потушили. Его площадь составила 30 квадратных метров. Во время происшествия никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания и виновный в его появлении. По данному факту сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России организуют проверку. Всего к ликвидации последствий пожара привлекли 25 человек и восемь единиц техники.

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