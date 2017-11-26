Хабаровские пожарные спасли «Заимку» от заправочного пожара
Огнеборцы сумели быстро потушить пламя на АЗС вблизи туристического комплекса.
Огнеборцы сумели быстро потушить пламя на АЗС вблизи туристического комплекса.
В Хабаровском районе вблизи села Краснореченское загорелась автозаправка. Огонь мог распространиться на топливные колонки и строения туристического комплекса «Заимка». Только благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных, удалось предотвратить трагические последствия.
После того, как очевидцы сообщили о пожаре в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, на место выехали расчёты ближайшей
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