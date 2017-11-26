Хабаровские пожарные спасли «Заимку» от заправочного пожара

В Хабаровском районе вблизи села Краснореченское загорелась автозаправка. Огонь мог распространиться на топливные колонки и строения туристического комплекса «Заимка». Только благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных, удалось предотвратить трагические последствия.

После того, как очевидцы сообщили о пожаре в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, на место выехали расчёты ближайшей пожарно-спасательной части из села Бычиха. Когда они приехали к месту происшествия, выяснилось, что горит административное здание автозаправочной станции. Её сразу же начали тушить. Одновременно огнеборцы начали защищать близлежащие здания туристического комплекса и топливные колонки, чтобы пламя не перекинулось на эти объекты.