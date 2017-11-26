В Иркутске ищут женщину-водителя, которая спасла двух раненых мужчин
Она довезла их до больницы.
Она довезла их до больницы.
Следственный комитет разыскивает
— Водитель посадила в салон двух молодых людей с множественными телесными повреждениями, один из которых не мог самостоятельно передвигаться, — сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области. — И отвезла мужчин в больницу на улице Тимирязева, где им своевременно оказали медицинскую помощь.
Сейчас следователи расследуют уголовное дело. В связи с этим и устанавливают круг свидетелей и очевидцев.