Машина с мигрантами наехала на жандармов во Франции
В результате инцидента пострадал один из правоохранителей.
В результате инцидента пострадал один из правоохранителей.
Автомобиль с мигрантами совершил наезд на жандармов в городе Кале на севере Франции, передает РИА Новости.
Сообщается, что в результате инцидента получил травму колена один из правоохранителей.
Согласно имеющейся информации, наезд произошел в момент, когда патруль попытался досмотреть машину, в которой находились шестеро иракцев и три афганца. По предварительным данным они намеревались нелегально пересечь границу.
После наезда республиканские отряды безопасности были вынуждены открыть огонь.
Напомним, что ранее в портовом городе Кале находился крупнейший лагерь мигрантов во Франции, снесенный в ноябре 2016 года.