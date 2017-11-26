Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
В Виндзорском замке установили 6-метровую елку
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
05:30 (мск), источник: Аргументы и факты

Машина с мигрантами наехала на жандармов во Франции

В результате инцидента пострадал один из правоохранителей.

Автомобиль с мигрантами совершил наезд на жандармов в городе Кале на севере Франции, передает РИА Новости.

Сообщается, что в результате инцидента получил травму колена один из правоохранителей.

Согласно имеющейся информации, наезд произошел в момент, когда патруль попытался досмотреть машину, в которой находились шестеро иракцев и три афганца. По предварительным данным они намеревались нелегально пересечь границу.

После наезда республиканские отряды безопасности были вынуждены открыть огонь.

Напомним, что ранее в портовом городе Кале находился крупнейший лагерь мигрантов во Франции, снесенный в ноябре 2016 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Сибирский рыцарь». Как Дмитрий Хворостовский сражался за жизнь
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Трамп: CNN создает необъективный информационный образ США в мире
СМИ узнали размер «золотого парашюта» для Мугабе
Украина объявила в международный розыск российского бизнесмена
В Минздраве рассказали, от чего зависит здоровье человека
Пучдемон объявил о старте своей избирательной кампании
Месси рассказал об отношениях с Роналду
Спорт
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде Россияне в целом неплохо выступают в Швеции в последние годы и рассчитывают показать на этот раз высокий результат
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе Актриса раскрыла детали личной жизни.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь