Аргентинскую подлодку перед исчезновением покинули два моряка

Источник: AP 2017

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Два члена экипажа аргентинской подлодки «Сан-Хуан» сошли на берег незадолго до ее исчезновения, об этом сообщает газета Clarin со ссылкой на представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби.

По его словам, один из моряков был отпущен в увольнительную в связи с госпитализацией матери. Второму члену экипажа разрешили сойти с подлодки в последние минуты перед погружением — он в течение нескольких дней просил начальство отпустить его, чтобы заняться оформлением документов на недавно купленный дом. Об этом мать моряка рассказала в интервью изданию.

Ранее сообщалось, что в пропавшей подводной лодке ВМС Аргентины «Сан-Хуан» вместо положенных 37 членов экипажа находились 44 человека, причем лишние семь человек не были подводниками.

Среди них были два боевых пловца из подразделения спецназначения ВМС Аргентины Buzos Tacticos, а также сотрудник флотской службы разведки.

Субмарина перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. При последнем сеансе связи экипаж субмарины сообщил об аварии. В ВМС Аргентины заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением «Сан-Хуана».