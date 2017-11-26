Аргентинскую подлодку перед исчезновением покинули два моряка
Один из членов экипажа был отпущен в увольнительную
Один из членов экипажа был отпущен в увольнительную
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Два члена экипажа аргентинской подлодки «Сан-Хуан» сошли на берег незадолго до ее исчезновения, об этом сообщает газета Clarin со ссылкой на представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби.
По его словам, один из моряков был отпущен в увольнительную в связи с госпитализацией матери. Второму члену экипажа разрешили сойти с подлодки в последние минуты перед погружением — он в течение нескольких дней просил начальство отпустить его, чтобы заняться оформлением документов на недавно купленный дом. Об этом мать моряка рассказала в интервью изданию.
Среди них были два боевых пловца из подразделения спецназначения ВМС Аргентины Buzos Tacticos, а также сотрудник флотской службы разведки.
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