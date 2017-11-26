На Бали повторное извержение вулкана привело к отмене рейсов

Источник: AP 2017

Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных, то есть извержение не считалось сильным.

По данным агентства Синьхуа, оценка уровня активности вулкана в связи с повторным извержением не изменилась.

По словам представителя ведомства, в общей сложности в международном аэропорту Денпасар было отменено восемь прибывающих рейсов и 13 вылетов.