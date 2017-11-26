В Правобережье Новосибирска в массовой автоаврии сошлись четыре иномарки

Вчера, 25 ноября, столкнулось 4 автомобиля — Nissan Cefiro, Honda CR-V, Renault Logan и Mitsubishi Lancer в 17:00 на пересечении улиц Никитина и Панфиловцев. Иномарка Хонда направлялась по улице Никитина со стороны улицы Кошурникова, а автомобиль Ниссан — во встречном направлении. На перекрёстке с улицей Панфиловцев водитель Хонды начал разворачиваться и не пропустил Ниссан. Ниссан ударил Хонду в боковую часть. Затем от удара при столкновении Хонду отбросило на иномарки Рено и Митсубиси, которые были сзади нее. Главные участники автоаварии — Ниссан и Хонда получили сильные повреждения.