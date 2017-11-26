Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Медведев уволил зятя Ельцина
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
Лопырева показала осиную талию в нижнем белье – СМИ
Военные РФ получат на вооружение «шапку-невидимку»
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
В Виндзорском замке установили 6-метровую елку
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Военный переворот в Зимбабве
10:43 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Правобережье Новосибирска в массовой автоаврии сошлись четыре иномарки

Инцидент произошел в Октябрьском районе мегаполиса.

В Октябрьском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает группа Мобильное приложение «Автоспас» Новосибирск.

Вчера, 25 ноября, столкнулось 4 автомобиля — Nissan Cefiro, Honda CR-V, Renault Logan и Mitsubishi Lancer в 17:00 на пересечении улиц Никитина и Панфиловцев. Иномарка Хонда направлялась по улице Никитина со стороны улицы Кошурникова, а автомобиль Ниссан — во встречном направлении. На перекрёстке с улицей Панфиловцев водитель Хонды начал разворачиваться и не пропустил Ниссан. Ниссан ударил Хонду в боковую часть. Затем от удара при столкновении Хонду отбросило на иномарки Рено и Митсубиси, которые были сзади нее. Главные участники автоаварии — Ниссан и Хонда получили сильные повреждения.

К счастью, в ДТП нет пострадавших. На место происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Опустела без тебя земля. Каким запомнился поклонникам Дмитрий Хворостовский
Два моряка покинули аргентинскую подлодку перед исчезновением
В ресторане в Краснодарском крае застрелили офицера Росгвардии
СМИ узнали размер «золотого парашюта» для Мугабе
Ковалев победил украинца в бою за титул чемпиона мира
Эксперты: американцы ежегодно выбрасывают еду на $165 млрд
CNN ответил на обвинения Дональда Трампа
В китайском городе Нинбо произошел взрыв, есть погибшие
Спорт
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде Россияне в целом неплохо выступают в Швеции в последние годы и рассчитывают показать на этот раз высокий результат
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе Актриса раскрыла детали личной жизни.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь