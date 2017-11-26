При взрыве в китайском городе Нинбо погибли два человека

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось о госпитализации по меньшей мере 30 человек.

Взрыв произошел в районе Цзянбэй в воскресенье около 9.00 (4.00 мск). Причина взрыва пока неизвестна, на месте работают 16 пожарных расчетов, спасатели и медики, сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

Согласно кадрам местных телеканалов, последствия взрыва достаточно масштабны. Так, на видео показаны несколько разрушенных зданий и искореженных автомобилей, крупные обломки, над зданием, где произошел взрыв, был виден столб белого дыма.

Сообщается, что большого числа жертв удалось избежать, так как взрыв произошел в нежилом здании, однако в момент инцидента там находились рабочие.