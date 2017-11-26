Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Умер Дмитрий Хворостовский
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Медведев уволил зятя Ельцина
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
В Виндзорском замке установили 6-метровую елку
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
08:41 (мск), источник: РИА Новости

При взрыве в китайском городе Нинбо погибли два человека

ПЕКИН, 26 ноя — РИА Новости. Два человека погибли, двое находятся в тяжелом состоянии в результате взрыва в портовом городе Нинбо восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщает полиция Нинбо в микроблоге Weibo.

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось о госпитализации по меньшей мере 30 человек.

Взрыв произошел в районе Цзянбэй в воскресенье около 9.00 (4.00 мск). Причина взрыва пока неизвестна, на месте работают 16 пожарных расчетов, спасатели и медики, сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно кадрам местных телеканалов, последствия взрыва достаточно масштабны. Так, на видео показаны несколько разрушенных зданий и искореженных автомобилей, крупные обломки, над зданием, где произошел взрыв, был виден столб белого дыма.

Сообщается, что большого числа жертв удалось избежать, так как взрыв произошел в нежилом здании, однако в момент инцидента там находились рабочие.

На кадрах записи, опубликованной на сайте Центрального телевидения Китая, видно, что в результате взрыва обрушилось здание, спасатели и пожарные разбирают завалы и ищут пострадавших. На многочисленных фотографиях в соцсетях видно, что взрывной волной в близлежащих жилых домах и магазинах выбило стекла, в некоторых домах вылетели также оконные рамы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 'Замучаетесь пыль глотать'. А ведь Путин предупреждал
В Брюсселе обидели Петра Порошенко
Два моряка покинули аргентинскую подлодку перед исчезновением
CNN ответил на обвинения Дональда Трампа
СМИ узнали размер «золотого парашюта» для Мугабе
Украина объявила в международный розыск российского бизнесмена
В Минздраве рассказали, от чего зависит здоровье человека
Пучдемон объявил о старте своей избирательной кампании
Спорт
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде Россияне в целом неплохо выступают в Швеции в последние годы и рассчитывают показать на этот раз высокий результат
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе Актриса раскрыла детали личной жизни.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь