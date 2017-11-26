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10:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Новосибирском сгорел BMW X5

Кроме того, в минувшие сутки в регионе полыхали частные дома, бани и сараи.

По оперативным данным Главного управления МЧС России по Новосибирской области, за сутки в регионе горели частные дома, бани и сараи.

В частности, пожары случились в бытовом помещении жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска, в производственном цехе в Кировском районе Новосибирска, в надворной постройке Железнодорожного района Новосибирска, в частном доме в городе Татарск, в бане на улице Московская в рабочем поселке Колывань.

Кроме того, горели пластиковый контейнер во дворе дома № 23 на улице Серебряниковская в Новосибирске, сарай на улице Школьная в селе Табулга Чистоозерного района, частный дом на улице Земнухова в городе Тогучин, частный дом на улице Пушкина в городе Болотное, сарай в Барабинске.

А в поселке Озерный Новосибирского района горел автомобиль BMW X5. — Автомобиль загорелся в 12 часов 31 минуту в субботу 25 ноября, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. — Огнем был поврежден кузов автомобиля. В 12 часов 50 минут пожар был ликвидирован.

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