Под Новосибирском сгорел BMW X5

По оперативным данным Главного управления МЧС России по Новосибирской области, за сутки в регионе горели частные дома, бани и сараи.

В частности, пожары случились в бытовом помещении жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска, в производственном цехе в Кировском районе Новосибирска, в надворной постройке Железнодорожного района Новосибирска, в частном доме в городе Татарск, в бане на улице Московская в рабочем поселке Колывань.

Кроме того, горели пластиковый контейнер во дворе дома № 23 на улице Серебряниковская в Новосибирске, сарай на улице Школьная в селе Табулга Чистоозерного района, частный дом на улице Земнухова в городе Тогучин, частный дом на улице Пушкина в городе Болотное, сарай в Барабинске.