В центре Актобе полиция ликвидировала наркопритон

Источник: Newtimes.kz

«Сотрудникам УБН ДВД Актюбинкой области поступила оперативная информация о том, что в одной из квартир по проспекту Абулхаир хана собираются граждане для потребления наркотиков. Полицейские отдела по борьбе с наркотиками проверили оперативную информацию, и информация подтвердилась», — сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.

В квартире полиция обнаружила «использованные шприцы, тары из-под аммиака, металлическую посуду с наслоением на дне и пакет с использованным пищевым маком».

«48-летний владелец квартиры признался полицейским, что действительно предоставляет помещение для потребления наркотических средств, приготовленных из подручных средств — экстракционного опия из пищевого мака. По данному факту начато досудебное расследование по статье 302 части 1 УК РК «Организация и содержание притонов для потребления наркотических средств», — сообщили в ДВД.