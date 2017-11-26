Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Клоги способны «убить» ваши ноги
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Медведев уволил зятя Ельцина
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Кейт Миддлтон в сияющем наряде затмила всех на вечере (фото)
Новая Зеландия решила всей страной сыграть в «Секретного Санту»
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
08:50 (мск), источник: Newtimes.kz

В центре Актобе полиция ликвидировала наркопритон

Полиция Актобе обнаружила очередной наркопритон, передает Timeskz.kz.

Источник: Newtimes.kz

«Сотрудникам УБН ДВД Актюбинкой области поступила оперативная информация о том, что в одной из квартир по проспекту Абулхаир хана собираются граждане для потребления наркотиков. Полицейские отдела по борьбе с наркотиками проверили оперативную информацию, и информация подтвердилась», — сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.

В квартире полиция обнаружила «использованные шприцы, тары из-под аммиака, металлическую посуду с наслоением на дне и пакет с использованным пищевым маком».

«48-летний владелец квартиры признался полицейским, что действительно предоставляет помещение для потребления наркотических средств, приготовленных из подручных средств — экстракционного опия из пищевого мака. По данному факту начато досудебное расследование по статье 302 части 1 УК РК «Организация и содержание притонов для потребления наркотических средств», — сообщили в ДВД.

С начала года полицейские в Актобе выявили уже 8 наркопритонов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Главный пиарщик «Самрук-Казына» стал абсолютным чемпионом по джиу-джитсу на международном турнире
Два моряка покинули аргентинскую подлодку перед исчезновением
CNN ответил на обвинения Дональда Трампа
СМИ узнали размер «золотого парашюта» для Мугабе
Украина объявила в международный розыск российского бизнесмена
В Минздраве рассказали, от чего зависит здоровье человека
Пучдемон объявил о старте своей избирательной кампании
В китайском городе Нинбо произошел взрыв, есть погибшие
Спорт
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде Россияне в целом неплохо выступают в Швеции в последние годы и рассчитывают показать на этот раз высокий результат
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе Актриса раскрыла детали личной жизни.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь