Сегодня ночью тигр погонял лошадей на ферме недалеко от Хабаровска

Сегодня ночью недалеко от Хабаровска, в районе села Некрасовка, вышел на дорогу тигр, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

С хозяином тайги встретились, как говорится, лоб в лоб местные жители. По их словам — зверь спокойно сидел на обочине дороги, агрессию не проявлял и позволил себя сфотографировать на телефон.

Очевидцы сообщили о случившемся руководству Большехехцирского заповедника.

— Утром наши экологи выехали на место, измерили след зверя, и выяснили, что это была та самая тигрица, что поселилась в этом году на территории Хехцира, — рассказал корреспонденту агентства руководитель филиала «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Константин Шайдуров. — По следам также было видно, что тигрица немного погоняла лошадей на местной ферме, но, вроде, никого не задавила. Предприниматель сказал, что его лошади все на месте.

Сегодня же в районе поселка Корфовский были обнаружены следы другого тигра. По ширине пятки в 12 см можно сказать, что это половозрелый самец. Экологи не исключают, что между этими двумя тиграми скоро может произойти спаривание.

— У амурских тигров период гона приходится обычно на зиму, — уточнил Константин Шайдуров. — Если эти самка и самец ходят рядом друг с другом, значит, возможно, спаривание произойдет, если им никто не помешает.