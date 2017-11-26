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10:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня ночью тигр погонял лошадей на ферме недалеко от Хабаровска

Экологи утверждают, что это самка, поселившаяся на Хехцире весной этого года.

Сегодня ночью недалеко от Хабаровска, в районе села Некрасовка, вышел на дорогу тигр, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

С хозяином тайги встретились, как говорится, лоб в лоб местные жители. По их словам — зверь спокойно сидел на обочине дороги, агрессию не проявлял и позволил себя сфотографировать на телефон.

Очевидцы сообщили о случившемся руководству Большехехцирского заповедника.

 — Утром наши экологи выехали на место, измерили след зверя, и выяснили, что это была та самая тигрица, что поселилась в этом году на территории Хехцира, — рассказал корреспонденту агентства руководитель филиала «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Константин Шайдуров. — По следам также было видно, что тигрица немного погоняла лошадей на местной ферме, но, вроде, никого не задавила. Предприниматель сказал, что его лошади все на месте.

Сегодня же в районе поселка Корфовский были обнаружены следы другого тигра. По ширине пятки в 12 см можно сказать, что это половозрелый самец. Экологи не исключают, что между этими двумя тиграми скоро может произойти спаривание.

 — У амурских тигров период гона приходится обычно на зиму, — уточнил Константин Шайдуров. — Если эти самка и самец ходят рядом друг с другом, значит, возможно, спаривание произойдет, если им никто не помешает.

Как сообщало ранее ИА «Хабаровский край сегодня», молодую тигрицу зафиксировала фотоловушка в заповеднике «Большехехцирский» осенью этого года, а ее следы на этой территории появились весной.

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