Сегодня ночью тигр погонял лошадей на ферме недалеко от Хабаровска
Экологи утверждают, что это самка, поселившаяся на Хехцире весной этого года.
Экологи утверждают, что это самка, поселившаяся на Хехцире весной этого года.
Сегодня ночью недалеко от Хабаровска, в районе села Некрасовка, вышел на дорогу тигр, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С хозяином тайги встретились, как говорится, лоб в лоб местные жители. По их словам — зверь спокойно сидел на обочине дороги, агрессию не проявлял и позволил себя сфотографировать на телефон.
Очевидцы сообщили о случившемся руководству Большехехцирского заповедника.
— Утром наши экологи выехали на место, измерили след зверя, и выяснили, что это была та самая тигрица, что поселилась в этом году на территории Хехцира, — рассказал корреспонденту агентства руководитель филиала «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Константин Шайдуров. — По следам также было видно, что тигрица немного погоняла лошадей на местной ферме, но, вроде, никого не задавила. Предприниматель сказал, что его лошади все на месте.
Сегодня же в районе поселка Корфовский были обнаружены следы другого тигра. По ширине пятки в 12 см можно сказать, что это половозрелый самец. Экологи не исключают, что между этими двумя тиграми скоро может произойти спаривание.
— У амурских тигров период гона приходится обычно на зиму, — уточнил Константин Шайдуров. — Если эти самка и самец ходят рядом друг с другом, значит, возможно, спаривание произойдет, если им никто не помешает.
Как сообщало ранее ИА «Хабаровский край сегодня», молодую тигрицу зафиксировала фотоловушка в заповеднике «Большехехцирский» осенью этого года, а ее следы на этой территории появились весной.