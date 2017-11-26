Норильские супруги устроили наркопритон в собственной квартире

Как рассказали Newslab.ru в полиции, притон в однокомнатной квартире в Центральном районе города устроили 38-летняя норильчанка и ее 36-летний сожитель. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности, а мужчина недавно освободился из мест лишения свободы.

Притон обнаружили в апреле 2017 года. Как установили полицейские, сообщники систематически пускали знакомых в квартиру для употребления синтетических наркотиков. В качестве вознаграждения от посетителей злоумышленники получали часть наркотиков для собственного употребления.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 232 УК РФ «Организация или содержание притона для потребления наркотических средств», злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, на норильчанку завели ещё одно уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере», за которое ей грозит до 3 лет лишения свободы.