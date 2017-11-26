На въезде в Ростов «КамАЗ» снёс три автомобиля, два человека пострадали
В пятницу вечером на 7-м километре Западного объезда
В пятницу вечером на 7-м километре Западного объезда
Все легковушки получили серьезные механические повреждения, на трассе образовался затор.
В аварии пострадали два водителя припаркованных авто, их госпитализировали в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает. Водитель «КамАЗа» утверждает, что причиной аварии стала скользкая дорога и низкая видимость, в УГИБДД региона проводят проверку по данному факту.
Отметим, что в субботу
Напомним, что по статистике, в России 30% ДТП происходят