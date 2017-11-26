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12:46 (мск), источник: Деловое сообщество

На въезде в Ростов «КамАЗ» снёс три автомобиля, два человека пострадали

В пятницу вечером на 7-м километре Западного объезда Ростова-на-Дону «КамАЗ» стал виновником массового ДТП — водитель грузовика не справился с управлением и наехал на три припаркованных у дороги машины — «Форд Фокус», «Хонда Цивик» и «Рено Логан».

Все легковушки получили серьезные механические повреждения, на трассе образовался затор.

В аварии пострадали два водителя припаркованных авто, их госпитализировали в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает. Водитель «КамАЗа» утверждает, что причиной аварии стала скользкая дорога и низкая видимость, в УГИБДД региона проводят проверку по данному факту.

Отметим, что в субботу из-за гололёда произошла еще одна авария — в центре города водитель Volvo врезался в бетонный столб, а затем протаранил забор жилого дома. Предположительно, шины автомобиля не были предназначены для вождения в снежную погоду.

Напомним, что по статистике, в России 30% ДТП происходят из-за несоответствия автомобильной резины погодным условиям. Кстати, шипованная резина в России менее безопасна, чем в Европе — по нормативам, в нашей стране на один погонный метр резины устанавливаются до 60 шипов, а в европейских странах — до 190 шипов. Такие ограничения связаны с тем, что шипы наносят повреждения дорожному полотну.

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