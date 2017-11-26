На въезде в Ростов «КамАЗ» снёс три автомобиля, два человека пострадали

Все легковушки получили серьезные механические повреждения, на трассе образовался затор.

В аварии пострадали два водителя припаркованных авто, их госпитализировали в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает. Водитель «КамАЗа» утверждает, что причиной аварии стала скользкая дорога и низкая видимость, в УГИБДД региона проводят проверку по данному факту.

Отметим, что в субботу из-за гололёда произошла еще одна авария — в центре города водитель Volvo врезался в бетонный столб, а затем протаранил забор жилого дома. Предположительно, шины автомобиля не были предназначены для вождения в снежную погоду.