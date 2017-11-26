В ДТП на трассе в Новосибирской области погибла женщина из Омска

Как уже сообщала «Комсомолка», вчера, 25 ноября, в Убинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На 1251-ом километре автодороги Р-254 в Убинском районе области столкнулись автомобили Toyota Premio и LADA Largus.

— В результате ДТП от полученных травм скончалась пассажирка «Лады» — 56-летняя жительница Омска. Еще одна пассажирка данного автомобиля, 60-летняя жительница Омска, госпитализирована в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, — сказано в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Напомним, вчера сообщалось только о том, что один человек погиб в ДТП, а второй доставлен в больницу. Что речь шла о женщинах, вчера информации не было. Как добавляют в полиции, в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.