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10:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В ДТП на трассе в Новосибирской области погибла женщина из Омска

Еще одна пострадавшая — также омичка — доставлена в больницу с травмами.

Как уже сообщала «Комсомолка», вчера, 25 ноября, в Убинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На 1251-ом километре автодороги Р-254 в Убинском районе области столкнулись автомобили Toyota Premio и LADA Largus.

— В результате ДТП от полученных травм скончалась пассажирка «Лады» — 56-летняя жительница Омска. Еще одна пассажирка данного автомобиля, 60-летняя жительница Омска, госпитализирована в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, — сказано в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Напомним, вчера сообщалось только о том, что один человек погиб в ДТП, а второй доставлен в больницу. Что речь шла о женщинах, вчера информации не было. Как добавляют в полиции, в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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