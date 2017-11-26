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10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске из-за аварии полгорода осталось без света

Электричества не было в Центральном, Октябрьском и Ленинском округах.

Неприятный инцидент произошел сегодня, 26 ноября, в около 7.20. Сразу в нескольких крупных городских пабликах появились сообщения о массовых отключениях электричества. Без света осталась чуть ли не половина города — от железнодорожного вокзала до Амурского поселка. Обесточена была значительная часть домов в Центральном округе, а также в Ленинском и Октябрьском районах.

По счастью, особых неприятностей горожанам инцидент не доставил. Из-за того, что он случился ранним утром в выходной день, большинство омичей даже не заметили его.

Как сообщили в Единой диспетчерской службе, отключение случилось из-за технологической аварии. На место оперативно выехали сотрудники «Омскэлектро». В 8.30 с последствиями аварии удалось справиться и свет в дома начали постепенно давать.

На данный момент электроснабжение полностью восстановлено.

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