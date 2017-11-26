В Омске из-за аварии полгорода осталось без света

Неприятный инцидент произошел сегодня, 26 ноября, в около 7.20. Сразу в нескольких крупных городских пабликах появились сообщения о массовых отключениях электричества. Без света осталась чуть ли не половина города — от железнодорожного вокзала до Амурского поселка. Обесточена была значительная часть домов в Центральном округе, а также в Ленинском и Октябрьском районах.