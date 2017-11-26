На Уралмаше из окна четвертого этажа выпала женщина
От полученных травм она скончалась.
От полученных травм она скончалась.
В ночь с 25 на 26 ноября на Уралмаше произошел несчастный случай — из окна четвертого этажа в доме № 18а по улице Лукиных выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Сейчас следователи проводят проверку инцидента.
— Рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе суицид, — уточнили в
Отметим, что в момент, когда женщина выпала из окна, в квартире находился ее сожитель. Однако пока в отношении мужчины нет никаких подозрений.