На Уралмаше из окна четвертого этажа выпала женщина

В ночь с 25 на 26 ноября на Уралмаше произошел несчастный случай — из окна четвертого этажа в доме № 18а по улице Лукиных выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Сейчас следователи проводят проверку инцидента.

— Рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе суицид, — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.