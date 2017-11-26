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09:41 (мск), источник: Комсомольская правда

На Уралмаше из окна четвертого этажа выпала женщина

От полученных травм она скончалась.

В ночь с 25 на 26 ноября на Уралмаше произошел несчастный случай — из окна четвертого этажа в доме № 18а по улице Лукиных выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Сейчас следователи проводят проверку инцидента.

— Рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе суицид, — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Отметим, что в момент, когда женщина выпала из окна, в квартире находился ее сожитель. Однако пока в отношении мужчины нет никаких подозрений.

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