Дубль: в Омске два «Яндекс. Такси» столкнулись с ВАЗом
Курьезная авария произошла вчера вечером на Левобережье.
Курьезная авария произошла вчера вечером на Левобережье.
Вчера около полуночи в соцсетях появилось видео массового ДТП на пересечении улицы Ватутина и бульвара Архитекторов. Там не смогли разъехаться две машины «Яндекс. Такси» (Hyundai и Datsun) и ВАЗ.
Что привело к аварии — непонятно. На видео видно, что такси стоят в одном направлении, у обоих помяты бампера. Одна из машин столкнулась с «Жигулями» лоб в лоб. Впрочем, в комментариях пишут, что таксисты не виноваты. «Виновник — “тазик”: не успел проскочить», — написал очевидец.
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Пользователи шутят в комментариях о количестве «Яндекс. Такси». Дело в том, что на 16-секундном ролике, кроме двух участников, можно заметить еще одну машину «Яндекса» — она проезжает мимо места ДТП.