Дубль: в Омске два «Яндекс. Такси» столкнулись с ВАЗом

Вчера около полуночи в соцсетях появилось видео массового ДТП на пересечении улицы Ватутина и бульвара Архитекторов. Там не смогли разъехаться две машины «Яндекс. Такси» (Hyundai и Datsun) и ВАЗ.

Что привело к аварии — непонятно. На видео видно, что такси стоят в одном направлении, у обоих помяты бампера. Одна из машин столкнулась с «Жигулями» лоб в лоб. Впрочем, в комментариях пишут, что таксисты не виноваты. «Виновник — “тазик”: не успел проскочить», — написал очевидец.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6fgrffsF8Ko?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии выясняются.