На одной из омских строек произошел крупный пожар

Подписчики сразу нескольких крупных омских групп в социальных сетях рассказали о происшествии, случившемся в ночь с 25 на 26 ноября в Ленинском округе в районе железнодорожного вокзала. На стройке по адресу Лобкова, 20 начался сильный пожар. Огонь было видно даже из окон расположенных вдалеке многоэтажек.

Как предполагают очевидцы, загорелся утеплитель кровли возводимого там здания.

На место незамедлительно вызвали четыре пожарных машины. Огнеборцам удалось оперативно потушить возгорание. О пострадавших во время этого инцидента пока не известно. Также предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах происшедшего и подсчитать причиненный огнем ущерб.