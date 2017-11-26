Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Медведев уволил зятя Ельцина
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
В Виндзорском замке установили 6-метровую елку
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8Военный переворот в Зимбабве
09:32 (мск), источник: Комсомольская правда

На одной из омских строек произошел крупный пожар

Горело здание, возводимое в районе ж/д-вокзала.

Подписчики сразу нескольких крупных омских групп в социальных сетях рассказали о происшествии, случившемся в ночь с 25 на 26 ноября в Ленинском округе в районе железнодорожного вокзала. На стройке по адресу Лобкова, 20 начался сильный пожар. Огонь было видно даже из окон расположенных вдалеке многоэтажек.

Как предполагают очевидцы, загорелся утеплитель кровли возводимого там здания.

На место незамедлительно вызвали четыре пожарных машины. Огнеборцам удалось оперативно потушить возгорание. О пострадавших во время этого инцидента пока не известно. Также предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах происшедшего и подсчитать причиненный огнем ущерб.

Кстати, сегодня, 26 ноября, рано утром в этом же районе по стечению обстоятельств произошло отключение электроэнергии. Происшествие случилось из-за технологической аварии, которую устранили в течение трех часов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Россиянин Сергей Ковалев быстрым нокаутом победил украинского боксера
Кто ты: мать или ехидна
Два моряка покинули аргентинскую подлодку перед исчезновением
Иран пригрозил увеличить дальность ракет из-за позиции Европы
СМИ узнали размер «золотого парашюта» для Мугабе
Россиянин Ковалев победил украинца в бою за титул чемпиона мира
В Минздраве рассказали, от чего зависит здоровье человека
CNN ответил на обвинения Дональда Трампа
В китайском городе Нинбо произошел взрыв, есть погибшие
Спорт
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде Россияне в целом неплохо выступают в Швеции в последние годы и рассчитывают показать на этот раз высокий результат
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе Актриса раскрыла детали личной жизни.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь