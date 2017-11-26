Волгоградец погиб от сердечного приступа прямо за рулем
Авария на мостовом переходе шоссе авиаторов произошла около двух часов дня.
Авария на мостовом переходе шоссе авиаторов произошла около двух часов дня.
«Рено-Логан» неожиданно стал съезжать с дороги, врезался в отбойник и остановился. Другие водители подбежали к машине, чтобы узнать, чем помочь. Но мужчина за рулем оказался мертвым. Причем, видимых травм у него не было.
На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, «скорая». Медики сообщили, что у автомобилиста, скорее всего, случился за рулем сердечный приступ. Именно поэтому его иномарка потеряла управление и врезалась в ограждение. Как рассказали «КП-Волгоград» в правоохранительных органах, тело 58-летнего волгоградца отправили в морг. Там будет установлена окончательная причина смерти.
Сотрудники ГИБДД еще раз предупреждают водителей о непростой ситуации на дорогах.