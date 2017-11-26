Волгоградец погиб от сердечного приступа прямо за рулем

«Рено-Логан» неожиданно стал съезжать с дороги, врезался в отбойник и остановился. Другие водители подбежали к машине, чтобы узнать, чем помочь. Но мужчина за рулем оказался мертвым. Причем, видимых травм у него не было.

На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, «скорая». Медики сообщили, что у автомобилиста, скорее всего, случился за рулем сердечный приступ. Именно поэтому его иномарка потеряла управление и врезалась в ограждение. Как рассказали «КП-Волгоград» в правоохранительных органах, тело 58-летнего волгоградца отправили в морг. Там будет установлена окончательная причина смерти.