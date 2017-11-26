Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Медведев уволил зятя Ельцина
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом после двух лет отношений
Ксения Собчак в кожаном пальто удивила поклонников (фото)
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
12:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградец погиб от сердечного приступа прямо за рулем

Авария на мостовом переходе шоссе авиаторов произошла около двух часов дня.

«Рено-Логан» неожиданно стал съезжать с дороги, врезался в отбойник и остановился. Другие водители подбежали к машине, чтобы узнать, чем помочь. Но мужчина за рулем оказался мертвым. Причем, видимых травм у него не было.

На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, «скорая». Медики сообщили, что у автомобилиста, скорее всего, случился за рулем сердечный приступ. Именно поэтому его иномарка потеряла управление и врезалась в ограждение. Как рассказали «КП-Волгоград» в правоохранительных органах, тело 58-летнего волгоградца отправили в морг. Там будет установлена окончательная причина смерти.

Сотрудники ГИБДД еще раз предупреждают водителей о непростой ситуации на дорогах. Из-за гололеда следует быть особенно внимательными и не выезжать на трассы на летней резине. В эту субботу подобная неосторожность стала причиной ДТП, в котором погибли четыре человека.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Ты – не мужик!» Ирина Салтыкова раскрыла интимные тайны бывшего мужа
На Сахалине полицейского спустя 7 лет осудили за пытки над подростком
Два моряка покинули аргентинскую подлодку перед исчезновением
В ресторане в Краснодарском крае застрелили офицера Росгвардии
СМИ узнали размер «золотого парашюта» для Мугабе
Ковалев победил украинца в бою за титул чемпиона мира
CNN: Госдеп не отправит дипломатов в Индию из-за Иванки Трамп
Правозащитники попросили закрыть центр по борьбе с экстремизмом
В китайском городе Нинбо произошел взрыв, есть погибшие
Спорт
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде Россияне в целом неплохо выступают в Швеции в последние годы и рассчитывают показать на этот раз высокий результат
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Дочка Ягудина и Тотьмяниной отметила день рождения в Париже Лиза с друзьями и мамой провела время в столице Франции.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь