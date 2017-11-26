В Германии из-за «ядовитого» письма пострадали пять человек
Бдительная женщина решила не открывать подозрительный конверт и отнесла его в полицейский участок.
Бдительная женщина решила не открывать подозрительный конверт и отнесла его в полицейский участок.
МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Неизвестный прислал письмо из Афганистана жительнице Германии, женщина решила самостоятельно его не открывать и принесла в отделение полиции, передают местные СМИ.
По данным таблоида Bild инцидент произошел в суббота. Обратившаяся к правоохранителям жительница Германии объяснила, что у нее нет знакомых или родных в Афганистане, кто бы мог отправить ей письмо. Один из сотрудников полиции решил открыть конверт, после чего все находившиеся рядом люди почувствовали недомогание: тошноту и головокружение.
Все посетители и работники полицейского участка были эвакуированы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.
Сейчас эксперты изучают содержимое письма, чтобы понять, какое вещество могло отравить людей. Правоохранители также устанавливают, почему жительница Германии стала адресатом «ядовитого» конверта.