В Германии из-за «ядовитого» письма пострадали пять человек

По данным таблоида Bild инцидент произошел в суббота. Обратившаяся к правоохранителям жительница Германии объяснила, что у нее нет знакомых или родных в Афганистане, кто бы мог отправить ей письмо. Один из сотрудников полиции решил открыть конверт, после чего все находившиеся рядом люди почувствовали недомогание: тошноту и головокружение.