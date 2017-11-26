Дело экс-ректора ОмГПУ передали в суд
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Олега Волоха, бывшего ректора Омского педагогического университета.
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Олега Волоха, бывшего ректора Омского педагогического университета.
Ему инкриминируют ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
Как считает следствие, с апреля 2014 года по февраль 2016 года Волох подписывал подложные акты о приемке выполненных работ по 15 контрактам, заключенными с
«Указанные мероприятия либо не проводились, либо проводились своими силами или с минимальными финансовыми затратами», — подчеркнули в прокуратуре.
Всего ущерб от действий Волоха оценивается в 4 млн рублей. Процесс будет проходить в Центральном районном суде.
Отметим,