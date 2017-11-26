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10:55 (мск), источник: СуперОмск

Дело экс-ректора ОмГПУ передали в суд

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Олега Волоха, бывшего ректора Омского педагогического университета.

Источник: AP 2017

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Как считает следствие, с апреля 2014 года по февраль 2016 года Волох подписывал подложные акты о приемке выполненных работ по 15 контрактам, заключенными с фирмами-однодневками. Они касались организации и проведения спартакиады, студенческих объединений, проведению конкурса красоты «Мисс университет», мероприятий по введению первокурсников в студенческую жизнь, оформления помещений видео и звукозаписей студии молодежного телевидения ОмГПУ, а также организации поездки танцевального коллектива вуза в соседнее государство и прочего.

«Указанные мероприятия либо не проводились, либо проводились своими силами или с минимальными финансовыми затратами», — подчеркнули в прокуратуре.

Всего ущерб от действий Волоха оценивается в 4 млн рублей. Процесс будет проходить в Центральном районном суде.

Отметим, экс-ректор от дачи показаний отказался и вину не признал. Вместе с тем, в материалах уголовного дела в числе доказательств имеются аудиозаписи телефонных переговоров, в которых обвиняемый просит свою сотрудницу, руководителя отдела планирования и контрольных закупок, взять вину на себя. На что его бывшая ученица возмущается тем, что он предлагает ей признаться в преступлении, которое она не совершала, и говорит о том, что все деньги передавала ему.

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