Дело экс-ректора ОмГПУ передали в суд

Источник: AP 2017

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Как считает следствие, с апреля 2014 года по февраль 2016 года Волох подписывал подложные акты о приемке выполненных работ по 15 контрактам, заключенными с фирмами-однодневками. Они касались организации и проведения спартакиады, студенческих объединений, проведению конкурса красоты «Мисс университет», мероприятий по введению первокурсников в студенческую жизнь, оформления помещений видео и звукозаписей студии молодежного телевидения ОмГПУ, а также организации поездки танцевального коллектива вуза в соседнее государство и прочего.

«Указанные мероприятия либо не проводились, либо проводились своими силами или с минимальными финансовыми затратами», — подчеркнули в прокуратуре.

Всего ущерб от действий Волоха оценивается в 4 млн рублей. Процесс будет проходить в Центральном районном суде.