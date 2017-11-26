При лобовом столкновении в ЗКО погибли четыре человека
Авария произошла рано утром на трассе Уральск — Аксай.
Авария произошла рано утром на трассе Уральск — Аксай.
В воскресенье, 26 ноября, около 8 часов утра в
По словам начальника местной полицейской службы
— По предварительным данным, водитель автомобиля марки «ВАЗ» направлялся в сторону города Уральска и на 68 километре трассы выехал на встречную полосу движения. Произошло лобовое столкновение с автомобилем марки «Фольксваген», — пояснил Манарбек Габдуллин. — В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины «ВАЗ» погибли на месте. Водитель «Фольксвагена» был госпитализирован в центральную больницу Теректинского района.
На месте работают дознаватели и
Фото Медета Медресова.