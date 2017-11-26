В Волгограде из-за коммунальщиков произошла утечка газа

Дом по улице 40 лет ВЛКСМ, 9 вот уже несколько месяцев находится в состоянии капремонта. Событие для жителей, несомненно, радостное — заменят все коммуникации, электропроводку, в подъездах поставят новые окна. Но именно обновление дома чуть не стало причиной большой беды. Коммунальщики ООО «Волга Ремстрой» укладывали возле дома канализационные трубы. На месте работал экскаватор. При рытье ямы ковш повредил газовую трубу диаметром 15 сантиметров. Началась утечка газа.

Как сообщили «КП-Волгоград» в правоохранительных органах, работники тут же вызвали газовую службу, установили охрану объекта. К счастью, возгорания не было, жителей также решили не эвакуировать. Приехавшие специалисты перекрыли подачу голубого топлива к дому, сейчас на месте проходят ремонтные работы. Газа в доме пока нет. Его снова пустят, когда бригада закончит восстановление газопровода.