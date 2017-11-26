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10:48 (мск), источник: РБК

В ресторане в Краснодарском крае застрелили офицера Росгвардии

Офицер Росгвардии во внеслужебное время стал очевидцем конфликта и попытался его предотвратить, в результате он получил огнестрельное ранение и умер в больнице. Всего при инциденте погибли три человека.

В Краснодарском крае был убит офицер Росгвардии, временно исполняющий обязанности начальника отдела вневедомственной охраны города Армавир. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского округа войск Росгвардии.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября, в 3:20 по московскому времени. Офицер в свое внеслужебное время находился в одном из ресторанов Армавира, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативных службах и «КП-Кубань». Росгвардеец стал очевидцем конфликта, который попытался предотвратить. Не приводя подробностей, в пресс-службе сообщили, что в итоге он был ранен и умер в больнице.

​"Врио начальника отдела вневедомственной охраны получил огнестрельные ранения и скончался", — отметил источник агентства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Позднее в пресс-службе СУ СКР по региону ТАСС сообщили, что в ресторане произошла перестрелка, а помимо сотрудника Росгвардии еще один человек погиб на месте и один скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

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