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12:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде нашли авиабомбу возле жилого дома

Волгоградская область в этом году отметит 75-летие победы в Сталинградской битве. Напоминание о тех страшных днях приходит к нам не только от ветеранов и из книг.

В Волгограде до сих пор находят свидетельства жесточайших боев — снаряды. Как рассказали «КП-Волгоград» в правоохранительных органах, очередную авиабомбу обнаружили возле дома 102 по улице Ужгородская в Ворошиловском районе. Там рыли яму, когда рабочие увидели предмет похожий на авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Самостоятельно доставать снаряд они не стали. О ЧП тут же сообщили в полицию. На место выехали сотрудники ППС. Полицейские взяли территорию под охрану. Теперь им предстоит дождаться сотрудников МЧС, которые вывезут опасную находку за пределы жилых массивов. А саперы уничтожат авиабомбу.

Полицейские просят волгоградцев, которые находят похожие на снаряды предметы, не трогать их, а сразу же сообщать в полицию или МЧС.

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