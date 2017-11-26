В Волгограде нашли авиабомбу возле жилого дома

В Волгограде до сих пор находят свидетельства жесточайших боев — снаряды. Как рассказали «КП-Волгоград» в правоохранительных органах, очередную авиабомбу обнаружили возле дома 102 по улице Ужгородская в Ворошиловском районе. Там рыли яму, когда рабочие увидели предмет похожий на авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Самостоятельно доставать снаряд они не стали. О ЧП тут же сообщили в полицию. На место выехали сотрудники ППС. Полицейские взяли территорию под охрану. Теперь им предстоит дождаться сотрудников МЧС, которые вывезут опасную находку за пределы жилых массивов. А саперы уничтожат авиабомбу.