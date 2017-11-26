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13:45 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе под колёса автомобиля попала пожилая пара

ДТП произошло 25 ноября в Ленинском районе Уфы на проспекте дружбы народов. Об этом сообщает «Дорожный патруль».

Водитель сбил пожилую пару, когда супруги переходили дорогу в запрещенном месте. Кроме того, данный участок дороги был плохо освещен. Водитель сразу же вызвал «Скорую помощь», пенсионеров госпитализировали.

Известно, что 77-летняя пенсионерка пострадала больше своего спутника — она находится в тяжелом состоянии.

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