Жертвами перестрелки в ресторане в Краснодарском крае стали три человека

«Бытовой конфликт между посетителями заведения превратился в перестрелку, в результате которой трое погибли, в том числе офицер Росгвардии. Один из потерпевших погиб на месте, двое были госпитализированы, но спасти им жизнь не удалось», — сказал источник.

Тем временем, в пресс-службе следственного управления СКР по краю информацию о жертвах перестрелки подтвердили, однако не уточнили подробностей.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек). В рамках расследования назначен целый комплекс экспертиз, включая баллистическую», — сообщила агентству официальный представитель следственного управления СКР по краю Наталья Смяцкая.