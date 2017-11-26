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12:00 (мск), источник: Интерфакс

Жертвами перестрелки в ресторане в Краснодарском крае стали три человека

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU — Три человека погибли в результате ночной перестрелки в ресторане Армавира (Краснодарский край), один из убитых — врио начальника отдела вневедомственной охраны города, сообщил в воскресенье агентству «Интерфакс» источник в оперативных службах региона.

«Бытовой конфликт между посетителями заведения превратился в перестрелку, в результате которой трое погибли, в том числе офицер Росгвардии. Один из потерпевших погиб на месте, двое были госпитализированы, но спасти им жизнь не удалось», — сказал источник.

Тем временем, в пресс-службе следственного управления СКР по краю информацию о жертвах перестрелки подтвердили, однако не уточнили подробностей.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек). В рамках расследования назначен целый комплекс экспертиз, включая баллистическую», — сообщила агентству официальный представитель следственного управления СКР по краю Наталья Смяцкая.

Ранее со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского округа войск Росгвардии сообщалось, что в ночь на воскресенье в Армавире был убит врио начальника отдела вневедомственной охраны города. По информации пресс-службы, около 03:20 офицер стал очевидцем конфликта, который попытался предотвратить. В результате он получил ранение и скончался в больнице, куда был доставлен.

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