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11:26 (мск), источник: Ежедневник.by

Пожар на БМЗ. Пострадавших нет

В Жлобине горел цех БМЗ. Тушили его около часа. Сейчас на заводе ликвидируют последствия масштабного возгорания.

Источник: Ежедневник.by

Работа на некоторых участках горевшего цеха уже восстановлена.
Как сообщили TUT.BY на предприятии, никто не пострадал.

В районе 16.30 на агрегате бортовой бронзированной проволоки № 2 сталепроволочного цеха № 1 БМЗ произошло возгорание. Менее чем за час пожар был ликвидирован. Пострадавших нет, — рассказал пресс-секретарь завода Александр Олесик.

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