Пожар на БМЗ. Пострадавших нет

Работа на некоторых участках горевшего цеха уже восстановлена. Как сообщили TUT.BY на предприятии, никто не пострадал.

В районе 16.30 на агрегате бортовой бронзированной проволоки № 2 сталепроволочного цеха № 1 БМЗ произошло возгорание. Менее чем за час пожар был ликвидирован. Пострадавших нет, — рассказал пресс-секретарь завода Александр Олесик.